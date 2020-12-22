كوريا الجنوبية تسجل 869 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة
سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 51 ألفا و460 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية.
كما سجلت البلاد 24 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 722 وفاة.
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