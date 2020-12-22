موسكو: على واشنطن العودة غير المشروطة للاتفاق النووي مع طهران
موسكو - (د ب أ):
شددت وزارة الخارجية الروسية على ضرورة عودة الولايات المتحدة "اللا مشروطة" للاتفاق النووي المبرم مع طهران.
وأعربت الوزارة عن ثقة موسكو بـ"ضرورة أن تتم عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بدون أي شروط مسبقة" واستعداد روسيا للعمل مع شركائها "لمساعدة الأمريكيين في العودة إلى طريق الصواب، بما يخدم المصالح المشتركة"، بحسب موقع قناة روسيا اليوم.
وذكر البيان أن وزير الخارجية سيرجي لافروف أعرب عن ترحيب موسكو بتصريحات إيران حول استعدادها للعودة إلى التزامها الكامل بالاتفاق النووي فور عودة الولايات المتحدة إليه.
وأعربت الخارجية عن أمل موسكو في أن تسمع واشنطن هذه الرسالة الإيرانية، مؤكدة أن "التقيد الدقيق ببنود قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي من قبل الجانب الأمريكي ليس مسألة اختيار بل التزام كل دولة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
126273
عدد المصابين
-
107162
عدد المتعافين
-
7130
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
77236327
عدد المصابين
-
54144915
عدد المتعافين
-
1700993
عدد الوفيات
إعلان