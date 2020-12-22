وزير الخزانة الأمريكية يؤكد حدوث اختراق إلكتروني لوزارته

وكالات

أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيف منوشين، مساء الاثنين علنًا ​​أن وزارته قد تم اختراقها إلكترونيًا، وذلك بعد أكثر من أسبوع من كشف وسائل الإعلام عن الاختراق الذي تعرضت له وزارة الخزانة، حسبما ذكرت رويترز للأنباء.

وأقر منوشين، بأن القراصنة اخترقوا شبكة وزارة الخزانة "غير السرية" وقلل من خطورة العملية، قائلاً: "لا نرى أي اقتحام لأنظمتنا السرية".

ورفض وزير الخزانة الأمريكية، الإفصاح عن بأي تفاصيل أخرى.

وكانتوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أكد أن الوكالات الحكومية الأمريكية وكيانات البنية التحتية الحيوية تعرضت لخطر الاختراق من قبل قراصنة منذ مارس الماضي على الأقل.