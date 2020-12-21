رئيس الوزراء الجزائري يأمر باتخاذ كل التدابير لبدء التطعيم ضد كورونا الشهر المقبل

الجزائر - (أ ش أ):

أصدر عبد العزيز جراد، الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، اليوم الاثنين، تعليمات من أجل اتخاذ كل التدابير وتعبئة الـموارد الضرورية لضمان توفر لقاح فيروس كورونا والبدء في عملية التطعيم مع حلول شهر يناير المقبل تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية مساء اليوم، إن جراد رأس اليوم اجتماعا خصص لدراسة السبل والوسائل التي تسمح بشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حضر الاجتماع وزراء الشؤون الخارجية والصحة والنقل ووزيرا الدولة للصيدلانية وإصلاح المستشفيات، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي وأعضاء اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا وممثلون عن وزارة الدفاع.

وأوضح البيان أن الاجتماع كان فرصة لتقييم الوضع الصحي والتطور الوبائي الذي تشهده البلاد ودراسة التدابير التي شرع فيها لاقتناء لقاح مضاد لفيروس كورونا من شأنه أن يوفر أقوى ضمانات الثقة والفعالية والسلامة الصحية على أساس توصيات اللجنة العلمية.

وقدم وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية عرضا حول أعمال التقييم والانتقاء الـمسبق للقاحات التي يجري تطويرها والتصديق عليها عبر العالم، وكذلك حول اقتراحات التدابير التي يتعين اتخاذها قصد اقتناء لقاح والانطلاق في حملة التطعيم في أحسن الظروف.

وأصدر جراد تعليماته من أجل مباشرة كل التدابير وتعبئة الـموارد الضرورية لضمان وفرة اللقاح والانطلاق في عملية التطعيم مع حلول شهر يناير المقبل، تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون مع العلم أن اللجنة العلمية قد حددت من الآن قائمة للمخابر المطورة للقاحات وأن العقود يجري استكمالها بالنسبة للتسليمات الأولى.