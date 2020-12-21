أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

"الاتحاد" للطيران الإماراتية تحدث إجراءات السفر للمغادرين من المملكة المتحدة

10:50 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
"الاتحاد" للطيران الإماراتية تحدث إجراءات السفر للمغادرين من المملكة المتحدة

طيران الاتحاد الإماراتية

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت الاتحاد للطيران الإماراتي عن تحديث إجراءات السفر للمغادرين من المملكة المتحدة ابتداء من 24 ديسمبر 2020 حيث ستُلزم مسافريها من المملكة المتحدة بإبراز شهادة طبية تحتوي على نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" كوفيد - 19 خلال مدة 72 ساعة من موعد إقلاع الرحلة على أن يتم إجراء الفحص في منشأة طبية معتمدة حكوميا، مشيرة إلى توفر قائمة بالمنشآت المقترحة على موقع etihad.com.

ودعت الاتحاد للطيران - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الإثنين- المسافرين إلى إثبات تاريخ ووقت إجراء الفحص أثناء إجراءات تسجيل الصعود على الطائرة من خلال إبراز تفاصيل تأكيد الموعد، مشيرة إلى إعفاء الأطفال دون سن 12 عاماً والأشخاص المصابين بإعاقات متوسطة إلى شديدة من إجراء الفحص.

هذا المحتوى من

الاتحاد للطيران الإماراتي المملكة المتحدة كوفيد - 19 فيروس كورونا

الخبر التالى:

السفارة المصرية في بكين تنظم اجتماعًا افتراضيًا حول سد النهضة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 125555

    عدد المصابين

  • 106817

    عدد المتعافين

  • 7098

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76901568

    عدد المصابين

  • 53944518

    عدد المتعافين

  • 1696419

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميا.. ربيع ياسين يتقدم باستقالته من تدريب منتخب مصر للشباب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا