"الاتحاد" للطيران الإماراتية تحدث إجراءات السفر للمغادرين من المملكة المتحدة

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت الاتحاد للطيران الإماراتي عن تحديث إجراءات السفر للمغادرين من المملكة المتحدة ابتداء من 24 ديسمبر 2020 حيث ستُلزم مسافريها من المملكة المتحدة بإبراز شهادة طبية تحتوي على نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" كوفيد - 19 خلال مدة 72 ساعة من موعد إقلاع الرحلة على أن يتم إجراء الفحص في منشأة طبية معتمدة حكوميا، مشيرة إلى توفر قائمة بالمنشآت المقترحة على موقع etihad.com.

ودعت الاتحاد للطيران - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الإثنين- المسافرين إلى إثبات تاريخ ووقت إجراء الفحص أثناء إجراءات تسجيل الصعود على الطائرة من خلال إبراز تفاصيل تأكيد الموعد، مشيرة إلى إعفاء الأطفال دون سن 12 عاماً والأشخاص المصابين بإعاقات متوسطة إلى شديدة من إجراء الفحص.