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بايدن وزوجته يتلقيان لقاح كورونا (فيديو)

10:39 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
بايدن وزوجته يتلقيان لقاح كورونا (فيديو)

جو بايدن

وكالات

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، مساء الاثنين جرعة لقاح مضاد لكورونا، وقال بعد تلقي اللقاح، إن اللقاحات أمل الأمريكيين للقضاء على الوباء.

وأعرب بايدن، عن أمله أن يلتزم الأمريكيين بالقواعد في فترة الأعياد وتجنب السفر غير الضروري.

وكان لقاح "فايزر- بيونتيك" حصل على الموافقة للاستخدام في أمريكا، في 11 ديسمبر الجاري.

وأثبت اللقاحان كفاءة بنسبة 95 بالمائة في الوقاية من مرض كوفيد-19 خلال التجارب الإكلينيكية التي لم تجد أي مشكلات كبيرة تتعلق بالسلامة.

وتعتزم السلطات توفير اللقاح أولا للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن في دور رعاية المسنين والكوادر الطبية.

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