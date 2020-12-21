فيروس كورونا: السلالة الجديدة تشدد عزلة بريطانيا.. ومصر تواصل رحلاتها

وكالات:

تحولت الدولة التي كانت فيما مضى إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، إلى جزيرة منعزلة، بفضل جائحة فيروس كورونا، إذ أعلنت أكثر من 40 دولة حول العالم وقف الرحلات التجارية والمدنية مع بريطانيا، في أعقاب ظهور سلالة أسرع انتشارًا من الفيروس.

السلالة الجديدة ليس أشد فتكًا، ولكنها وفقا للسلطات الصحية في المملكة المتحدة، أسرع انتشارًا.

وبرغم اكتشاف تلك السلالة منذ أسبوع مضى، إلا أن تصريحات وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، بأن السلالة الجديدة خرجت عن السيطرة -ربما- أصابت العالم بالهلع.

وحظرت أكثر من 40 دولة وصول الوافدين من بريطانيا بسبب مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، إلا أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، نفت اتخاذ أي إجراء مشابه، لافتة إلى أنها مستمرة بتسيير 43 رحلة جوية منتظمة إلى عدة جهات وعواصم عالمية.

وقال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تقوم بها الشركة بين مطاري القاهرة الدولي وهيثرو في لندن مستمرة، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مستجدات حول رحلات لندن، لافتًا إلى أنه من المحتمل خلال الساعات القادمة يحدث أي تغيير.

وأكد رئيس مصر للطيران، في تصريحات صحفية، أن الشركة تتابع الموقف أولًا بأول، كما أنها تقوم بتنفيذ كل الاجراءات الاحترازية المتبعة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي، على رحلاتها الجوية كافة، إلى جميع الوجهات الدولية، وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة الركاب وكذلك الاطقم العاملة، لمواجهة الفيروس المستجد.

عزل بريطانيا

وأغلقت فرنسا مساء الأحد، حدودها مع بريطانيا لمدة 48 ساعة، ويعني هذا أن الشاحنات أو العبارات لن تتمكن من مغادرة ميناء دوفر البريطاني.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها ستضع بروتوكول "لضمان استئناف الحركة من بريطانيا".

وتشمل الدول الأخرى التي تفرض حظرا على الوافدين من بريطانيا بلجيكا، وكندا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، ورومانيا، وروسيا، وسويسرا. وبعض حالات الحظر سارية بالفعل، بينما سيبدأ بعضها الآخر الثلاثاء. هذا بالإضافة إلى الهند وإسبانيا والسودان وهونج كونج.

وعلقت خدمات قطارات اليوروتانيل إلى فرنسا، كما أن قطارات اليوروستار المتجهة إلى بلجيكا أوقفت.

لكن المتحدث باسم يوروتانيل، جون كيف، قال إنه يأمل أن يبدأ السفر من بريطانيا الأربعاء أو الخميس.