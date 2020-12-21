طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى السعودية وعمان والكويت

ابوظبي - (د ب أ)

أعلنت شركة "طيران الإمارات" التابعة لإمارة دبي، تعليق رحلاتها إلى السعودية وعمان والكويت.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إنه إثر قيام السلطات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت بإغلاق حدودها، ستعلق (طيران الإمارات) رحلاتها من وإلى المملكة من 21 إلى 27 ديسمبر الجاري، وإلى كل من سلطنة عمان والكويت من 22 إلى 28 ديسمبر.

وأضافت: "نعتذر عن أي إزعاج يتسبب به هذا الوضع الخارج عن إرادتنا، ونرجو من متعاملينا المتأثرين الاتصال بوكلاء السفريات أو مركز اتصال طيران الإمارات للاطلاع على خيارات إعادة الحجز".

كانت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، قد اعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين أنها ستعلق، بشكل فوري كل رحلات الركاب بين أبوظبي وجميع الوجهات التي تصل إليها في السعودية، وذلك بعدما علقت المملكة جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.