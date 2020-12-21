الصحة العالمية: السلالة الجديدة من كورونا "قابلة للسيطرة عليها"

جنيف - (د ب أ)

أكد مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والتي تم اكتشافها في بريطانيا تنتشر بوتيرة أسرع، ولكنها قابلة للسيطرة عليها مثل باقي السلالات الأخرى المعروفة من المرض.

وقال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة في مؤتمر صحفي إن "الوضع ليس خارج عن السيطرة، ولكن لا يمكن تركه ينتشر"، وحث الدول على تطبيق الإجراءات الصحية التي سبق تجربتها واختبارها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن كل عشرة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى بالسلالات المعروفة سابقًا في بريطانيا يصل إلى 11 شخصًا.

وذكرت ماريا فان كيركوف، كبيرة الباحثين في مجال (كوفيد-19) بمنظمة الصحة العالمية أن العلماء في بريطانيا يحاولون تحديد إلى أي مدى هذه الزيادة مرتبطة بتغيرات في طبيعة الفيروس أو بأسباب سلوكية بين المواطنين.

وأكدت أنه لا توجد حتى الآن دلائل على أن السلالة الجديدة تسبب أعراض مرضية أكثر حدة أو أخطر على الحياة.