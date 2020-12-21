أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

وزير العدل الأمريكي يتهم روسيا بالتورط في الهجمات السيبرانية الأخيرة

08:39 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
وزير العدل الأمريكي يتهم روسيا بالتورط في الهجمات السيبرانية الأخيرة

وزير العدل الأمريكي، ويليام بار

وكالات:
اتهم وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، روسيا بالتورط في الهجمات السيبرانية الأخيرة ضد مؤسسات حكومة أميركية، وذلك بسحب ما ذكرته فضائية الشرق الإخبارية.
وتعرض عدد من الوزرات والهيئات والمؤسسات الأمريكية لهجومٍ إلكترونيٍ واسع مجهول المصدر لأكثر من أسبوع، وفقا لما أكدته جهات أمنية على رأسها الاستخبارات الأمريكية.
ومن بين المُنشآت الأمريكية، التي تعرضت لهجمات إلكترونية وزارتا الخزانة والتجارة، حيث تَعرضتا لهجوم إلكتروني ناجح من قبل مجموعة هاَكرز تدَعمهم روسيا الاتحادية، وفق التصريح الأخير لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

ويليام بار أمريكا الهجمات السيبرانية

الخبر التالى:

الصحة العالمية: السلالة الجديدة من كورونا "قابلة للسيطرة عليها"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 125555

    عدد المصابين

  • 106817

    عدد المتعافين

  • 7098

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76901568

    عدد المصابين

  • 53944518

    عدد المتعافين

  • 1696419

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية: السلالة الجديدة من كورونا "قابلة للسيطرة عليها"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا