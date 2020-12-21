وزير العدل الأمريكي يتهم روسيا بالتورط في الهجمات السيبرانية الأخيرة
وكالات:
اتهم وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، روسيا بالتورط في الهجمات السيبرانية الأخيرة ضد مؤسسات حكومة أميركية، وذلك بسحب ما ذكرته فضائية الشرق الإخبارية.
وتعرض عدد من الوزرات والهيئات والمؤسسات الأمريكية لهجومٍ إلكترونيٍ واسع مجهول المصدر لأكثر من أسبوع، وفقا لما أكدته جهات أمنية على رأسها الاستخبارات الأمريكية.
ومن بين المُنشآت الأمريكية، التي تعرضت لهجمات إلكترونية وزارتا الخزانة والتجارة، حيث تَعرضتا لهجوم إلكتروني ناجح من قبل مجموعة هاَكرز تدَعمهم روسيا الاتحادية، وفق التصريح الأخير لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
125555
عدد المصابين
-
106817
عدد المتعافين
-
7098
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
76901568
عدد المصابين
-
53944518
عدد المتعافين
-
1696419
عدد الوفيات
إعلان