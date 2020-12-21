وزير العدل الأمريكي يتهم روسيا بالتورط في الهجمات السيبرانية الأخيرة

وكالات:

اتهم وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، روسيا بالتورط في الهجمات السيبرانية الأخيرة ضد مؤسسات حكومة أميركية، وذلك بسحب ما ذكرته فضائية الشرق الإخبارية.

وتعرض عدد من الوزرات والهيئات والمؤسسات الأمريكية لهجومٍ إلكترونيٍ واسع مجهول المصدر لأكثر من أسبوع، وفقا لما أكدته جهات أمنية على رأسها الاستخبارات الأمريكية.

ومن بين المُنشآت الأمريكية، التي تعرضت لهجمات إلكترونية وزارتا الخزانة والتجارة، حيث تَعرضتا لهجوم إلكتروني ناجح من قبل مجموعة هاَكرز تدَعمهم روسيا الاتحادية، وفق التصريح الأخير لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.