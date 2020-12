"اخفى إصابته بكورونا".. وفاة راكب على متن طائرة (فيديو وصور)

كتب- محمد صفوت:

توفي شخص على متن طائرة، بعدما اخفى إصابته بفيروس كورونا عن سلطات المطار والركابب.

وسلطت صحيفة "ميرور" البريطانية، الضوء على الواقعة التي تسببت في هبوط اضطراري لرحلة انطلقت من أورلاندو متجهتًا إلى لوس أنجلوس، لكن تسببت الوفاة في هبوط اضطراري لها

في مطار مدينة نيو أورلينز الأمريكية.

ولا يزال يخفي البعض إصابتهم بفيروس كورونا خوفًا من نظرة الآخرين لهم وشعورهم بالعار أو خوفًا من تطبيق الحجر الصحي عليهم، لكنهم يتجاهلون ما تشكله إصابتهم من

مخاطر على المحيطين به

حاول الركاب على متن الطائرة إسعاف الرجل وقاموا بالإسعافات الأولية له بالممر الفاصل بين مقاعدهم وفشلت محاولات الإنقاذ، فيما سُمعت زوجته وهي تخبر المسعفين أن زوجها

ظهرت عليه بعض أعراض كورونا خلال الأسبوع الماضي منها فقدان حاستي التذوق والشم.

وقال ركاب، إن المتوفى عانى صعوبة التنفس وكان يرتجف ويتعرق قبل إقلاع الرحلة وتدهورت حالته بسرعة بعد الإقلاع بقليل.

يظهر مقطع فيديو عرضته صحيفة "ميرور" محاولات الركاب لإنعاش قلب الرجل وهو مستلقي في الممر، وأشخاصًا داخل المقصورة، ويكشف الفيديو عن محاولات المسعفون بعد الهبوط الاضطراري

في نيو أورلينز.

طلب طاقم الطائرة المساعدة من أي مسعف على متن الطائرة بعد توقف الرجل عن التنفس خلال الرحلة الجوية.



وتقول "ميرور" خاطر مسعف يدعى توني داب، وآخرون باحتمال إصابتهم بكورونا أثناء محاولة إنقاذه

كتب المسعف داب، الذي يطلق على نفسه "فيس" سلسلة تغريدات موقع تويتر، بعد الواقعة قائلاً: "لقد اتخذت قرارًا بمحاولة إنقاذ حياة الركاب وقمت مع شخصين آخرين بمحاولة إنعاش

القلبي الرئوي لمدة تقارب الساعة حتى هبطنا. وواصل مسعفون بعد هبوطنا اضطراريًا محاولات الإنقاذ".

وفي تغريدة أخرى كتب: ""كنت أعرب المخاطر التي ينطوي عليها محاولة إنقاذ شخص يحتمل إصابته بكورونا، لكنني اخترت القيام بذلك على أي حال. وتحدثت مع زوجته عن تاريخه الطبي

ولم تذكر أبدًا أنه مصابًا، وقالت إنه كان من المقرر أن يحصل على نتيجة اختبار تم إجراؤه في لوس أنجلوس".

By now most of you know I was on the @united flight that has been in the news. I made the decision to attempt to save the passengers life and along with 2 others performed CPR for close to an hour until we landed. And continued to help the firefighters when they came onboard.