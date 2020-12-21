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إيطاليا تشيد بموافقة وكالة الدواء الأوروبية على لقاح كورونا

06:54 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
إيطاليا تشيد بموافقة وكالة الدواء الأوروبية على لقاح كورونا

وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا

روما - (د ب أ)

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إن الموافقة المشروطة من وكالة الدواء الأوروبية على استخدام لقاح شركتي فايزر وبيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "هو الخبر الذي كنا في انتظاره".

وأضاف أن المعركة ضد الفيروس لا تزال معقدة، كما ظهر من الأخبار الجديدة القادمة من لندن، إلا أن وجود لقاح فعال وآمن تحت تصرفنا يمنحنا المزيد من القوة والأمل.

وكانت وكالة الدواء الأوروبية، قد أوصت اليوم الاثنين بالسماح تحت شروط باستخدام لقاح شركتي فايزر/المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وهذا هو أول لقاح توصي وكالة الأدوية الأوروبية بإقراره. وأجازت بريطانيا بالفعل التطعيم في أوائل ديسمبر.

وزير الصحة الإيطالي إيطاليا وكالة الدواء الأوروبية لقاح كورونا لقاح فايزر وبيونتيك

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