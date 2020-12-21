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مقتل صحفي برصاص مسلحين بجنوب شرق أفغانستان

06:44 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
مقتل صحفي برصاص مسلحين بجنوب شرق أفغانستان

جثة ارشيفية

كابول - (د ب أ)

صرح مسؤولون في أفغانستان اليوم الاثنين، أن مسلحين قتلوا صحفيًا في إقليم غزني بجنوب شرق البلاد.

وقال أحمد خان صراط المتحدث باسم الشرطة في إقليم غزني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الصحفي رحمة الله نيكزاد قتل بالرصاص قرب منزله في مدينة غازني في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضح المتحدث أن الهجوم وقع باستخدام مسدس مزود بكاتم صوت، مضيفا أن التحقيقات جارية بشأن الجريمة.

وكان نيكزاد يتولى رئاسة نقابة الصحفيين في الاقليم، وتردد أنه كان يرسل تقارير إخبارية إلى هيئات صحفية دولية مثل قناة الجزيرة الاخبارية ووكالة أنباء أسوشيتدبرس.

ويذكر أن نيكزاد هو خامس صحفي يقتل خلال الشهرين الماضيين في أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن قتل نيكزاد، فيما نددت حركة طالبان بالهجوم، وذكرت أنها كانت على علاقة طيبة على الصحفي القتيل.

كابول أفغانستان إقليم غزني

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