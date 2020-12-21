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وزير النقل الفرنسي: يمكن استئناف حركة المرور من بريطانيا قريبا

02:01 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
وزير النقل الفرنسي: يمكن استئناف حركة المرور من بريطانيا قريبا

فرنسا

لندن- (د ب أ):

قال وزير النقل الفرنسي جان بابتيست دجباري إنه سوف يتم وضع "بروتوكول صحي قوي" في الساعات المقبلة حتى يمكن استئناف حركة المرور من بريطانيا قريبا.

وفي تغريدة على تويتر، قال الوزير إن أولوية فرنسا هي "حماية مواطنينا والمواطنين الآخرين".

وأعلنت الحكومة الفرنسية أمس الأحد تعليق جميع تدفقات الأشخاص ووسائل النقل من بريطانيا لمدة 48 ساعة من منتصف الليل، وسط مخاوف من سلالة متحورة من فيروس كورونا منتشرة في بريطانيا.

وزير النقل الفرنسي جان بابتيست دجباري بريطانيا حركة المرور

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