أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

مصر تدين بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية في تونس

01:57 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
مصر تدين بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية في تونس

أرشيفية

القاهرة- (د ب أ):

أدانت مصر، اليوم الاثنين، بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية الوحشية لمواطن تونسي بولاية القصرين التونسية على أيدي مجموعة إرهابية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، إن "مصر إذ تجدد استهجانها الشديد لمثل تلك الأعمال الإجرامية التي تشمئزُّ منها الفطرة الإنسانية، فإنها لتؤكد وقوفها الكامل مع تونس الشقيقة فيما تتخذه من تدابير لاستئصال آفة الإرهاب البغيضة".

كانت السلطات المحلية في ولاية القصرين التونسية أعلنت، أمس الأحد، العثور على جثة راعٍ في منطقة عسكرية مغلقة بجبل السلوم في القصرين مقطوع الرأس في جريمة تحمل طابعا إرهابيا.

تونس حادثة الذبح الإرهابية ولاية القصرين التونسية

الخبر التالى:

عالم فيروسات بلجيكي: رصدنا السلالة الجديدة من كورونا في البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 125555

    عدد المصابين

  • 106817

    عدد المتعافين

  • 7098

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76901568

    عدد المصابين

  • 53944518

    عدد المتعافين

  • 1696419

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لماذا اختارت مصر اللقاح الصيني لمواجهة كورونا؟ مستشار وزير الصحة ترد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا