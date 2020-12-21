مصر تدين بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية في تونس
القاهرة- (د ب أ):
أدانت مصر، اليوم الاثنين، بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية الوحشية لمواطن تونسي بولاية القصرين التونسية على أيدي مجموعة إرهابية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، إن "مصر إذ تجدد استهجانها الشديد لمثل تلك الأعمال الإجرامية التي تشمئزُّ منها الفطرة الإنسانية، فإنها لتؤكد وقوفها الكامل مع تونس الشقيقة فيما تتخذه من تدابير لاستئصال آفة الإرهاب البغيضة".
كانت السلطات المحلية في ولاية القصرين التونسية أعلنت، أمس الأحد، العثور على جثة راعٍ في منطقة عسكرية مغلقة بجبل السلوم في القصرين مقطوع الرأس في جريمة تحمل طابعا إرهابيا.
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