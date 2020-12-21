عمان تقرر منع الدخول والخروج عبر منافذها البرية والجوية والبحرية
مسقط- (د ب أ):
قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم الاثنين منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، على حسابها على موقع تويتر، فإن الإغلاق سيبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ويستمر لمدة أسبوع.
وأشارت الوكالة إلى أن الإغلاق يأتي بناء على ما أعلنت عنه السلطات في عدد من الدول من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، ومن أجل وقاية أفراد المجتمع من شدة عدواها وسرعة انتشارها.
وسوف تُستثنى من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات.
وستستمر اللجنة في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك.
ويقول مسؤولون إن عدوى السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه السلالة أكثر فتكا.
الخبر التالى:مصر تدين بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية في تونس
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
125555
عدد المصابين
-
106817
عدد المتعافين
-
7098
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
76901568
عدد المصابين
-
53944518
عدد المتعافين
-
1696419
عدد الوفيات
إعلان