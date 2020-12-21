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عمان تقرر منع الدخول والخروج عبر منافذها البرية والجوية والبحرية

01:56 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
عمان تقرر منع الدخول والخروج عبر منافذها البرية والجوية والبحرية

علم سلطنة عمان

مسقط- (د ب أ):

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم الاثنين منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، على حسابها على موقع تويتر، فإن الإغلاق سيبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ويستمر لمدة أسبوع.

وأشارت الوكالة إلى أن الإغلاق يأتي بناء على ما أعلنت عنه السلطات في عدد من الدول من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، ومن أجل وقاية أفراد المجتمع من شدة عدواها وسرعة انتشارها.

وسوف تُستثنى من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات.

وستستمر اللجنة في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك.

ويقول مسؤولون إن عدوى السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه السلالة أكثر فتكا.

سلطنة عمان المنافذ البرية المنافذ الجوية فيروس كورونا

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