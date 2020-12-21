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مسئول روسي: حوالي 70 % من الروس سيتمكنون من تلقي اللقاح ضد كورونا بحلول نوفمبر

01:49 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
مسئول روسي: حوالي 70 % من الروس سيتمكنون من تلقي اللقاح ضد كورونا بحلول نوفمبر

فيروس كورونا

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر جينتسبورج، أنه بحلول شهر نوفمبر 2021 سيتمكن حوالي 70 بالمائة من سكان روسيا من تلقي لقاح " سبوتنيك ــ V"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيصبح فيروس كورونا تحت السيطرة.

وقال جينتسبورج ، اليوم الإثنين خلال اجتماع بمناسبة توقيع مذكرة تعاون لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد مع شركة "أسترازينيكا" و الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "آر- فورم" : "إذا استمرت الزيادة القادمة في إنتاج اللقاح وفقاً لهذا الجدول الزمني، فسيكون ذلك ضماناً أنه بحلول نوفمبر من العام المقبل سيتلقى معظم، أي حوالي 70 بالمائة من سكان روسيا، هذا اللقاح الذي سيضمن وجود مناعة لدى السكان".

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فيروس كورونا روسيا

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