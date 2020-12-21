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مقتل شخص بإطلاق نار في جبل لبنان

01:41 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
مقتل شخص بإطلاق نار في جبل لبنان

أرشيفية

بيروت- (د ب أ ):

قتل شخص اليوم الاثنين على يد مسلحين مجهولين في إحدى بلدات جبل لبنان.

وقال رئيس بلدية بلدة الكحالة جان بجاني، في تصريح صحفي اليوم، إن "الشخص قتل برصاص مسلحين مجهولين دخلوا إلى البلدة وكانوا يستقلون دراجة نارية، و أطلقوا النار على المغدور عندما كان يهم بتوصيل أولاده إلى المدرسة وفروا إلى جهة مجهولة".

وأضاف :"نريد تحقيقاً سريعاً بجريمة الكحالة لمعرفة دوافعها ونريد حلاً لهذا التفلت الأمني".

وقام الأهالي بقطع الطريق احتجاجاً على الجريمة وللمطالبة بإلقاء القبض على المجرمين.

وحضرت عناصر من الأجهزة الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادث.

بيروت مقتل شخص جبل لبنان لبنان

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