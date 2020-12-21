هولندا تحظر دخول ركاب السفن البريطانية
فرانكفورت- (د ب ا):
وسعت هولندا اليوم الاثنين الحظر المفروض على دخول المسافرين من بريطانيا، ليشمل ركاب السفن، وذلك في ظل مخاوف بشأن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة ايه ان بي الهولندية عن السلطات القول إنه لن يسمح بعد الآن برسو السفن التي على متنها ركاب بريطانيين في هولندا.
وأضافت الوكالة أن هذه القاعدة، التي سوف يستمر تطبيقها حتى الأول من يناير المقبل، لا تطبق على سائقي الشاحنات.
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