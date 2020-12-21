نحو 120 مسافرا من بريطانيا يبيتون ليلتهم في مطار فرانكفورت

فرانكفورت- (د ب أ):

اضطر حوالي 120 مسافرا من بريطانيا إلى قضاء ليلة الاثنين في منطقة العبور بمطار فرانكفورت الألماني الدولي.

ويرجع ذلك إلى الحظر الذي فرضته ألمانيا على هبوط الطائرات القادمة من بريطانيا، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين، بسبب ظهور نوع مُعدٍ بشكل خاص من فيروس كورونا في بريطانيا. وتم إيقاف دخول الركاب من بريطانيا مساء الأحد. وبحسب المطار، تأثرت خمس رحلات جوية بهذا الحظر.

وذكر متحدث باسم الشرطة الاتحادية أنه تم المباعدة بين عدة مئات من الركاب القادمين من بريطانيا في صالة الوصول منذ مساء الأحد. وأوضحت الشرطة أنه سيتعين على هؤلاء الركاب الخضوع لاختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا أولا في مركز الاختبار بمنطقة العبور .

وعلى الرغم من الاتفاق على مواعيد عمل أطول مع مشغل مركز الاختبار، لم يكن بالإمكان إخضاع جميع المسافرين للاختبار أو معرفة نتائجهم، وبالتالي اضطروا إلى قضاء الليل في المطار.

وبحسب بيانات الشرطة الاتحادية، لا يزال هناك ما يقرب من 100 مسافر عالقين في المطار انتظارا لنتيجة الاختبار.