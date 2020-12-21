أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

نحو 120 مسافرا من بريطانيا يبيتون ليلتهم في مطار فرانكفورت

11:06 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
نحو 120 مسافرا من بريطانيا يبيتون ليلتهم في مطار فرانكفورت

مطار فرانكفورت

فرانكفورت- (د ب أ):

اضطر حوالي 120 مسافرا من بريطانيا إلى قضاء ليلة الاثنين في منطقة العبور بمطار فرانكفورت الألماني الدولي.

ويرجع ذلك إلى الحظر الذي فرضته ألمانيا على هبوط الطائرات القادمة من بريطانيا، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين، بسبب ظهور نوع مُعدٍ بشكل خاص من فيروس كورونا في بريطانيا. وتم إيقاف دخول الركاب من بريطانيا مساء الأحد. وبحسب المطار، تأثرت خمس رحلات جوية بهذا الحظر.

وذكر متحدث باسم الشرطة الاتحادية أنه تم المباعدة بين عدة مئات من الركاب القادمين من بريطانيا في صالة الوصول منذ مساء الأحد. وأوضحت الشرطة أنه سيتعين على هؤلاء الركاب الخضوع لاختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا أولا في مركز الاختبار بمنطقة العبور .

وعلى الرغم من الاتفاق على مواعيد عمل أطول مع مشغل مركز الاختبار، لم يكن بالإمكان إخضاع جميع المسافرين للاختبار أو معرفة نتائجهم، وبالتالي اضطروا إلى قضاء الليل في المطار.

وبحسب بيانات الشرطة الاتحادية، لا يزال هناك ما يقرب من 100 مسافر عالقين في المطار انتظارا لنتيجة الاختبار.

مطار فرانكفورت بريطانيا ألمانيا رحلات جوية

الخبر التالى:

كورونا في روسيا: تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 125555

    عدد المصابين

  • 106817

    عدد المتعافين

  • 7098

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76901568

    عدد المصابين

  • 53944518

    عدد المتعافين

  • 1696419

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لماذا اختارت مصر اللقاح الصيني لمواجهة كورونا؟ مستشار وزير الصحة ترد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا