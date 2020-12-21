جنرال أمريكي : واشنطن سترد في حال هاجمتها إيران انتقاما لمقتل سليماني
بغداد- )أ ش أ):
أعلن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي،اليوم الاثنين، أن واشنطن "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقال ماكينزي ، في تصريحات أوردتها قتاة " السومرية نيوز" ، "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا وأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، والرد إن اقتضى الأمر"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة أى قرار من الإيرانيين وحلفائهم.
وأضاف الجنرال الأمريكي أنه زار بغداد حيث التقى قائد قوات التحالف الدولي الجنرال بول كالفيرت، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله..كما أعلن أنه زار أيضا سوريا للقاء القوات الأمريكية في مطار التنف السوري في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.
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