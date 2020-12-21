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واشنطن بوست: الكونجرس يمرر حزمة اقتصادية بـ 900 مليار دولار لمساعدة المتضررين من كورونا

10:24 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
واشنطن بوست: الكونجرس يمرر حزمة اقتصادية بـ 900 مليار دولار لمساعدة المتضررين من كورونا

الكونجرس

واشنطن – (أ ش أ):

أعلنت قيادة مجلس الشيوخ الأمريكي عن اتفاق الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، بشأن تمرير حزمة إغاثة اقتصادية بقيمة 900 مليار دولار، والتي ستقدم مساعدات طارئة لاقتصاد متعثر وأمة محاصرة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية- في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- أن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من ولاية كنتاكي) وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشارلز إي شومر (ديمقراطى من نيويورك) ، أعلنا في قاعة مجلس الشيوخ الانتهاء من الصفقة وقالا إنه يمكن الموافقة عليها بسرعة، وذلك على ما يبدو عقب شهور من المفاوضات الخلافية.

وأضافت أنه كان من المتوقع أن تخصص حزمة الإغاثة مئات المليارات من الدولارات ، مساعدات للأمريكيين العاطلين عن العمل والشركات المتعثرة والاحتياجات الاقتصادية الحرجة الأخرى ،التي انبثقت مع تفشي الوباء في البلاد وضرب الاقتصاد.

ونقلت عن ماكونيل، قوله "المزيد من المساعدات في الطريق وقبل لحظات وبالتشاور مع لجاننا" توصل القادة الأربعة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب إلى اتفاق، وسوف نمرر حزمة إنقاذ كبيرة أخرى للشعب الأمريكي،لن يكون الشعب الأمريكي بمفرده فيما يواصل القتال ضد فيروس كورونا في موسم الأعياد"، غير أن شومر وصف حزمة المساعدات بأنها غير كافية، لكنه بشر بها كإجراء حاسم "لمنح الرئيس الأمريكي الجديد دفعة وبداية قوية بينما يستعد لتصحيح اقتصادنا المتعثر".

ووافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ ليلة الأحد على تمديد التمويل الحكومي ليوم واحد ، للسماح بكتابة نص مشروع القانون النهائي بشأن حزمة الإغاثة، ويجب أن يوقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب،على الإجراء المؤقت ليجنب البلاد إغلاقا حكوميا كان سيطبق في حال عدم التوصل لاتفاق.

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