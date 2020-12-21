المغرب: تعليق الرحلات مع المملكة المتحدة بسبب السلالة الجديدة من كورونا

الرباط - (أ ش أ):

قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة ابتداءً من الليلة.

وذكر بيان للحكومة المغربية أنه ذلك القرار يأتي على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.