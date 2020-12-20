مصدر بريطاني: محادثات بريكست التجارية "صعبة" وستتواصل غدا

بروكسل - (د ب أ):

قال مصدر رفيع المستوى في الحكومة البريطانية إنه من المتوقع أن تستمر المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل لاتفاق تجاري غدا الاثنين، رغم "الخلافات الصعبة والكبيرة" التي لم تُحل عقب مفاوضات مكثفة في مطلع الأسبوع.

وأضاف المصدر: "نواصل استكشف كل مسار للتوصل إلى اتفاق يتماشى مع المبادئ الأساسية التي أدخلناها في المفاوضات".

واستمرت المحادثات حتى مساء اليوم الأحد.