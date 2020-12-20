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مصدر بريطاني: محادثات بريكست التجارية "صعبة" وستتواصل غدا

11:13 م الأحد 20 ديسمبر 2020
مصدر بريطاني: محادثات بريكست التجارية "صعبة" وستتواصل غدا

علمي بريطانيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل

بروكسل - (د ب أ):
قال مصدر رفيع المستوى في الحكومة البريطانية إنه من المتوقع أن تستمر المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل لاتفاق تجاري غدا الاثنين، رغم "الخلافات الصعبة والكبيرة" التي لم تُحل عقب مفاوضات مكثفة في مطلع الأسبوع.
وأضاف المصدر: "نواصل استكشف كل مسار للتوصل إلى اتفاق يتماشى مع المبادئ الأساسية التي أدخلناها في المفاوضات".
واستمرت المحادثات حتى مساء اليوم الأحد.

الاتحاد الأوروبي بريطانيا الحكومة البريطانية

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