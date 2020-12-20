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لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا.. السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين

10:54 م الأحد 20 ديسمبر 2020
لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا.. السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين

وزير الداخلية السعودي

وكالات

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ عدة إجراءات احترازية.
وكشف المصدر لوكالة الأنباء السعودية "واس" عن تلك القرارات، موضحًا أن المملكة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.
وأشار إلى أن المملكة قررت تعليق الدخول إليها عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

وزارة الداخلية السعودية لسعودية فيروس كورونا

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