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الدنمارك توافق على خطة للتخلص من جيف حيوانات المنك بعد إعدامها

09:11 م الأحد 20 ديسمبر 2020
الدنمارك توافق على خطة للتخلص من جيف حيوانات المنك بعد إعدامها

حيوان المنك

ستوكهولم - (د ب أ)

قال عضو بمجلس الوزراء الدنماركي، اليوم الأحد، إن حكومة بلاده حصلت على أغلبية سياسية لخطة لإخراج جيف الملايين من حيوانات المنك والتخلص منها بعد أن تم إعدامها الشهر الماضي.

وتم إلقاء حوالي 4 ملايين من حيوانات المنك التي تم إعدامها في حفر على أراض مملوكة للجيش، مما تسبب في مخاوف من إمكانية أن تتسبب الجيف المتحللة في تلويث مياه الشرب أو مناطق السباحة.

وتم إعدام أكثر من 15 مليونًا من حيوان المنك منذ نوفمبر بعد اكتشاف انتقال شكل متحور من فيروس كورونا بين حيوانات المنك والبشر.

حيوانات المنك الدنمارك مجلس الوزراء الدنماركي فيروس كورونا

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