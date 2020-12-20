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ألمانيا تحظر رحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة

09:04 م الأحد 20 ديسمبر 2020
ألمانيا تحظر رحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة

وزير الصحة الألماني ينس شبان

برلين - (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن بلاده قررت حظر كافة رحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة إلى ألمانيا اعتبارًا من منتصف الليل.
وأضاف شبان في تغريدة نقلتها قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الأحد "نخطط غدًا لإصدار أمر حكومي بتعليق جميع الرحلات المتوجهة إلى بريطانيا وجنوب إفريقيا في ضوء تقارير تفيد بتفشي سلالة جديدة من الفيروس".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فييتز، إن برلين تتخذ هذه الخطوة بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يعتقد أنها معدية بشكل أكبر.
وكانت عدة دول أوروبية من بينها هولندا وإيطاليا وبلجيكا قد علقت الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا.

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ينس شبان رلين لمانيا

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