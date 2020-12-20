إيرلندا تعلق الرحلات الجوية والبحرية مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة
دبلن - (أ ش أ):
قال وزير النقل الإيرلندي إيمون رايان، اليوم الأحد، إن السلطات ستفرض قيودًا على الرحلات الجوية والبحرية مع بريطانيا اعتبارًا من منتصف الليل.
وأشار رايان، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، موضحًا أن "السفر العام بين إيرلندا وبريطانيا سيتم تقييده وسنراجع هذا الأمر صباح الثلاثاء"، واستثنى من من هذا الإجراء حركة البضائع والعاملين الأساسيين في سلسلة التوريد.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا، فيما علقت كل من هولندا وبلجيكا والكويت رحلاتها من بريطانيا خوفًا من وصول السلالة الجديدة من الفيروس إلى أراضيها.
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