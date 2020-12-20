الرئاسة الفرنسية: حالة ماكرون الصحية "مستقرة"
باريس - (أ ش أ):
أكدت الرئاسة الفرنسية استقرار حالة الرئيس إيمانويل ماكرون الصحية المصاب بفيروس كورونا.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أوردته قناة " فرانس 24" مساء اليوم الأحد، إنه بالمقارنة مع يوم أمس، فإن حالة الرئيس ماكرون مستقرة".
وكان كبير الأطباء في قصر الإليزيه جان كريستوف بيروشون قد أكد في وقت سابق أن صحة ماكرون مستقرة وأنه يعاني من أعراض الإصابة وهي السعال والتعب وآلام العضلات.
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