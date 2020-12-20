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كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: محادثات بريكست ستستمر مع بريطانيا

06:55 م الأحد 20 ديسمبر 2020
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: محادثات بريكست ستستمر مع بريطانيا

ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده البرلمان الأوروبي، اليوم الأحد، من نهايته، قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن المحادثات مع بريطانيا ستستمر.

وكتب المفاوض الفرنسي الجنسية، خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد مفاوضات مكثفة في بروكسل أن الجانبين يواجهان "لحظة حاسمة".

وقال: "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما باتفاق عادل ومتبادل ومتوازن. نحن نحترم سيادة المملكة المتحدة. ونتوقع نفس الشيء."

وأضاف أنه يجب أن يكون للطرفين الحق في وضع قوانينهما الخاصة والسيطرة على مياههما.

ميشيل بارنييه محادثات بريكست بريطانيا الاتحاد الأوروبي

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