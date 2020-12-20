تركيا تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في المتوسط
أنقرة - (أ ف ب)
أجرت البحرية التركية تدريبات رماية بالذخيرة الحية في شرق البحر المتوسط، كما أعلنت اليوم الأحد، وزارة الدفاع التركية، وسط توتر مع اليونان بشأن التنقيب عن الغاز.
وأكدت وزارة الدفاع التركية على تويتر أن "عناصر من القوة البحرية نفذوا مناورات إطلاق نار في شرق المتوسط"، بدون أن تحدد المنطقة التي أجريت فيها هذه التدريبات.
وتأتي التدريبات العسكرية لأنقرة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر فرض عقوبات على سلوك تركيا "غير القانوني والعدائي" في البحر المتوسط بازاء اليونان وقبرص.
وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس الماضي، السفينة عروج ريس للقيام بعمليات استكشاف في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وأعلنت أنقرة في نهاية نوفمبر الماضي، عودة السفينة. ومع ذلك أدان الاتحاد الأوروبي الجمعة استمرار "الأعمال الأحادية" و"الخطاب العدائي" من جانب تركيا.
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