أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

ما هي شكاوى التونسيين بعد 10 أعوام على " ثورة الياسمين"؟

04:42 م الأحد 20 ديسمبر 2020
ما هي شكاوى التونسيين بعد 10 أعوام على " ثورة الياسمين"؟

ثورة الياسمين

تونس- (بي بي سي):

عشرة أعوام مرت على انطلاق الثورة التونسية التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي لتكون الشرارة الأولى لبدء ما عرف لاحقا بالربيع العربي.

مراسل بي بي سي في شمال أفريقيا بسام بونني استطلع أراء بعض من شاركوا في إحياء ذكرى "ثورة الياسمين" في وقفة أمام مبنى البرلمان.

من المشاركين في الوقفة، محمد ياسين الياسي، رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، الذي وصف الحياة السياسية "بالتوتر والعنف" وقال إن إنجازات الثور " مثل حرية التعبير والديمقراطية وحقوق المرأة والمساواة أصبحت مهددة بسبب خطاب الكراهية" الذي يتفوه به بعض النواب. "

أما ليليا ادريس، رئيسة جمعية التونسيين في مدينة غرونوبل الفرنسية، فترى بأن "الانحراف عن الطريق الحاصل في البرلمان يدل على نقص الوعي المتحضر لدى بعض النواب الذين لا يقومون بمهامهم في تمثيل المواطنين" مضيفة بأن ذلك يمكن أن يشكل "تهديدا كبيرا للديمقراطية".

هذه الاحتجاجات تعد الأخيرة في سلسة طويلة وعريضة من المظاهرات التي لم تكد تتوقف على مر السنوات الأخيرة وتكاثفت مؤخرا، طالت جميع أنحاء البلاد، خاصة منها التي عانت من التهميش الاقتصادي والاجتماعي منذ ايام الرئيس السابق زين الدين بن علي، وما تزال على تلك الحال.

هذا المحتوى من

ثورة الياسمين شكاوى التونسيين زين العابدين بن علي الربيع العربي

الخبر التالى:

بلجيكا تغلق الحدود مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124891

    عدد المصابين

  • 106481

    عدد المتعافين

  • 7069

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76537424

    عدد المصابين

  • 53622962

    عدد المتعافين

  • 1690017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:دول أوروبية توقف الطيران.. سلالة جديدة من كورونا تعزل بريطانيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا