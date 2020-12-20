أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

فلسطين: اعتداءات المستوطنين تهدد الجهود المبذولة لإحياء السلام

03:47 م الأحد 20 ديسمبر 2020
فلسطين: اعتداءات المستوطنين تهدد الجهود المبذولة لإحياء السلام

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

رام الله - (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداءات قام بها مستوطنون مؤخرا ضد فلسطينيين.

وذكرت الخارجية، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أنها تنظر بخطورة بالغة لتصاعد الاعتداءات وتداعياتها ومخاطرها على "الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة".

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي "بكسر حالة الصمت إزاء تلك الجرائم، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، والانتقال من ردود الفعل المتواضعة التي يعبر عنها في بيانات خجولة أو قرارات لا تنفذ، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءات وانتهاكات المستوطنين التي تتم بحماية وإسناد ودعم من جيش الاحتلال".

الخارجية الفلسطينية اعتداءات المستوطنين مجلس الأمن الدولي فلسطين

الخبر التالى:

الإيمان والخصوبة في كنيسة مغارة الحليب في بيت لحم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124891

    عدد المصابين

  • 106481

    عدد المتعافين

  • 7069

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76537424

    عدد المصابين

  • 53622962

    عدد المتعافين

  • 1690017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:دول أوروبية توقف الطيران.. سلالة جديدة من كورونا تعزل بريطانيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا