أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

آلاف الأستراليين عالقون داخل سياراتهم بسبب كوفيد 19

01:27 م الأحد 20 ديسمبر 2020
آلاف الأستراليين عالقون داخل سياراتهم بسبب كوفيد 19

الأستراليين عالقون داخل سياراتهم

وكالات:

ينتظر آلاف العالقين داخل سياراتهم، الأحد، الدخول إلى فيكتوريا بأستراليا في طوابير طويلة بسبب الإغلاق الطارئ، في إطار الحجر الصحي بعد اكتشاف بؤر جديدة لوباء كوفيد 19 وتزايد الإصابات به، بحسب صحيفة "هيرالد صن" الأسترالية.

وأدت القيود على حركة التنقل وإغلاق سيدني الموبوءة إلى اختناق الطرق الرئيسية، ما دفع بالسلطات إلى إخطار المواطنين بصعوبة الوصول إلى فيكتوريا وإمكانية الانتظار طويلا في الطوابير، داعية إياهم إلى تقليص تنقلاتهم بعد إغلاق سيدني والساحل المركزي ابتداء من منتصف ليل الأحد.

وأُعلن عن سيدني والساحل المركزي "منطقة حمراء" عالية مخاطر الإصابة بعدوى كورونا، فيما صنفت سواحل شمال سيدني "منطقة ساخنة" موبوءة، لكن أقل خطرا.

وقال مسؤول أسترالي محذرا المواطنين في سيدني الكبرى "إذا كنتم في سيدني، ابقوا في سيدني، وإذا كنتم في ملبورن، لا تذهبوا إلى سيدني، لأنه خلال عودتكم ستجدون أنفسكم في فندق تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مما يزيد نظامنا توترا وضغطا (...) حكموا عقولكم (...) لتقليص انتشار الفيروس".

وشددت أستراليا إجراءاتها الوقائية من وباء كورونا في عدة جهات من البلاد، مما أدى إلى اختلالات في وتيرة نشاط المواطنين والمؤسسات.

الأستراليين كوفيد 19 فيروس كورونا الحجر الصحي

الخبر التالى:

حصاد 2020: شخصيات دينية تركت بصمتها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124891

    عدد المصابين

  • 106481

    عدد المتعافين

  • 7069

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76537424

    عدد المصابين

  • 53622962

    عدد المتعافين

  • 1690017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا