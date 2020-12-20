وزير الصحة الروسي يرجح بدء تطعيم المسنين بلقاح كورونا الأسبوع المقبل
موسكو - أ ش أ
رجح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم الأحد، أن تبدأ عملية التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا المستجد للمواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، الأسبوع المقبل.
وقال وزير الصحة - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"- "نأمل أن نبدأ تطعيم المسنين الروس الأسبوع المقبل"، موضحا أنه يجرى حاليا إنجاز التجارب السريرية على اللقاح، بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.
وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، تسجيل 28 ألفا و 948 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 7 آلاف و263 حالة في العاصمة موسكو.
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