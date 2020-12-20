روسيا: تطعيم من تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد كوفيد 19 الأسبوع المقبل

وكالات:

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الأحد، إن عملية التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا المستجد، للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، قد تبدأ في روسيا الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن بدء تطعيم المسنين الروس الأسبوع المقبل: "نعم، نأمل ذلك"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ووفقا للوزير الروسي، يجري الآن إنجاز التجارب السريرية على اللقاح، بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت روسيا، رابع أكثر بلدان العالم من حيث إصابات كورونا، حملة تطعيم شاملة طوعية للوقاية من كوفيد-19 في موسكو، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

كانت روسيا أول دولة تعلن عن تطوير لقاح هو "سبوتنك-في"، نسبة للقمر الاصطناعي في الحقبة السوفياتية، في أغسطس ولكن قبل بدء مرحلة التجارب السريرية النهائية.