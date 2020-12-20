أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

روسيا: تطعيم من تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد كوفيد 19 الأسبوع المقبل

12:41 م الأحد 20 ديسمبر 2020
روسيا: تطعيم من تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد كوفيد 19 الأسبوع المقبل

وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو

وكالات:

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الأحد، إن عملية التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا المستجد، للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، قد تبدأ في روسيا الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن بدء تطعيم المسنين الروس الأسبوع المقبل: "نعم، نأمل ذلك"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ووفقا للوزير الروسي، يجري الآن إنجاز التجارب السريرية على اللقاح، بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت روسيا، رابع أكثر بلدان العالم من حيث إصابات كورونا، حملة تطعيم شاملة طوعية للوقاية من كوفيد-19 في موسكو، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

كانت روسيا أول دولة تعلن عن تطوير لقاح هو "سبوتنك-في"، نسبة للقمر الاصطناعي في الحقبة السوفياتية، في أغسطس ولكن قبل بدء مرحلة التجارب السريرية النهائية.

ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسي كوفيد 19 فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124891

    عدد المصابين

  • 106481

    عدد المتعافين

  • 7069

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76537424

    عدد المصابين

  • 53622962

    عدد المتعافين

  • 1690017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فيروس كورونا: ماذا نعرف عن السلالة الجديدة "الأكثر خطورة" من الوباء؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا