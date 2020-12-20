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الهند تسجل 25 ألفا و 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:34 ص الأحد 20 ديسمبر 2020
الهند تسجل 25 ألفا و 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 25 ألفا و 152 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 10 ملايين و 31 ألفا و 659 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة إنه تم تسجيل 347 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 145 ألفا و 136 حالة.

وكانت الهند قد أصبحت الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تسجل أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة أمس السبت

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