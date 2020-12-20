أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 76.3 مليون

08:31 ص الأحد 20 ديسمبر 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 76.3 مليون

ارشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 76.3 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 76 مليونا و262 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و685 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

الخبر التالى:

الهند تسجل 25 ألفا و 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124891

    عدد المصابين

  • 106481

    عدد المتعافين

  • 7069

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76537424

    عدد المصابين

  • 53622962

    عدد المتعافين

  • 1690017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 611 إصابة وتأكيد الموجة الثالثة وانتشار سلالة جديدة.. وهذه أكبر عوامل الخطر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا