أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

بايدن يعلن أعضاء فريقه للمناخ

07:10 ص الأحد 20 ديسمبر 2020
بايدن يعلن أعضاء فريقه للمناخ

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأحد عن أعضاء فريقه للمناخ، إضافة إلى وزيرتي الداخلية والطاقة في إدارته.
وقال بايدن - في حفل أقيم في ويلمنغتون بولاية ديلاوير ، بحسب قناة (الحرة) الأمريكية - : "يسعدني اليوم أن أعلن عن فريق سيقود خطة إدارتي الطموحة للتصدي للتهديد الوجودي لعصرنا، وهو تغير المناخ".
واختار الرئيس الأمريكي المنتخب مايكل ريجان، الذي يدير قسم الجودة البيئية في نورث كارولينا، ليكون مرشحا له لقيادة وكالة حماية البيئة ، كما عين المحامية البيئية بريندا مالوري، لتكون مرشحته لرئاسة مجلس البيت الأبيض لجودة البيئة.
كما عين جينا مكارثي، الرئيسة السابقة لوكالة حماية البيئة، كمستشار وطني للمناخ، وخبير المناخ علي زيدي نائبا لها .
ومن جهة أخرى، قدم بايدن النائب ديب هالاند لمنصب وزيرة الداخلية، وحاكمة ميشيغان السابقة جينيفر غرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة.

هذا المحتوى من

جو بايدن فريق المناخ وزاة الداخلية

الخبر التالى:

محلل سياسي: تركيا تهدف لتشويه صورة الجيش الليبي بتقارير مزيفة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124891

    عدد المصابين

  • 106481

    عدد المتعافين

  • 7069

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76537424

    عدد المصابين

  • 53622962

    عدد المتعافين

  • 1690017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 611 إصابة وتأكيد الموجة الثالثة وانتشار سلالة جديدة.. وهذه أكبر عوامل الخطر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا