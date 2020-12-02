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رئيس وزراء السودان يؤكد دعم الحكومة للجنة تفكيك النظام السابق

11:30 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
رئيس وزراء السودان يؤكد دعم الحكومة للجنة تفكيك النظام السابق

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

السودان - (أ ش أ)

أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بجهود لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، مؤكدا دعم حكومة الفترة الانتقالية لبرنامج عمل اللجنة في تفكيك دولة الفساد وإزالة تمكين الحزب الواحد لمصلحة بناء دولة جميع المواطنين على أساس قيم ثورة ديسمبر في العدالة والشفافية والمحاسبة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن حمدوك استقبل أعضاء مقررية اللجنة بحضور عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان.

وأكد حمدوك أن هذه اللجنة تعد أحد أهم إنجازات ثورة ديسمبر، وأن عمل اللجنة باحترافية ومهنية يحمي اللجنة من أي تقول.

من جانبه، قال سليمان، في تصريح صحفي، إنهم اطلعوا رئيس مجلس الوزراء على عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، خاصةً وأن اللجنة بصدد تقديم تقرير أداء عن عملها بكل مؤسسات الدولة بعد مرور عام على تكوينها.

وأضاف أن اللقاء بحث أهمية استفادة الدولة من الموارد التي استردتها اللجنة لجهة إدراجها في الخطط والبرامج المختلفة، وآليات إنجاز ذلك لتنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأشار الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، إلى أن اللقاء تناول كذلك آليات ملء الفراغ في مؤسسات الخدمة المدنية على ضوء قرارات اللجنة التي أصدرتها بإنهاء خدمات عدد من الموظفين الذين وصلوا لمواقعهم بغير الطُرُق السليمة والإجراءات الصحيحة القانونية، وحاجة هذه المؤسسات لملء تلك الوظائف بواسطة الشباب الذين يمثلون روح الثورة، لاسيّما لتجاربهم وخبراتهم العملية. وأكد أن الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء كان مثمرًا، وستنعكس نتائجه بشكل إيجابي في مقبل الأيام.

هذا المحتوى من

Asha
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