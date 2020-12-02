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البيت الأبيض يدين تهديد مسؤولي ولاية جورجيا بسبب تصريحات ترامب

11:17 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
البيت الأبيض يدين تهديد مسؤولي ولاية جورجيا بسبب تصريحات ترامب

كيلي ماكيناني

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أدانت كيلي ماكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، توجيه تهديدات للمسؤولين المنتخبين في ولاية جورجيا بعد ما ذكره الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من "سرقة الانتخابات" الرئاسية الأخيرة.

وقالت ماكيناني، في تصريح لها اليوم إن مسئولين جمهوريين منتخبين في الولاية، حذروا من أن ما ذكره ترامب أدى إلى وجود خطورة على حياتهم.

وأضافت المتحدثة الرسمية أننا "ندين أية تهديدات ضد أي شخص، لا مكان للعنف تجاه أي فرد" لافتة إلى أن بعضا من محامي الرئيس ترامب تعرضوا لتهديدات من جانب إحدى المنظمات اليسارية.

وكان براد راكفينسبيرجر وزير خارجية ولاية جورجيا انتقد ترامب اليوم بسبب عدم اتخاذه خطوات لتهدئة النبرة تجاه قضية ما يصفه بسرقة الانتخابات.

ويذكر أن ترامب وجه اتهامات دون استناد إلى أدلة بشأن تعرض الانتخابات الأمريكية الأخيرة لتزوير ممنهج مما أدى إلى وجود تهديدات بعمليات عنف ضد رافينسبرجر وأسرته وعدد من الجمهوريين المنتخبين في الولاية التي تدعم ترامب.

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كيلي ماكيناني البيت الأبيض ولاية جورجيا ترامب

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