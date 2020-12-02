‏"بوليتيكال": واشنطن ستسحب نصف دبلوماسيها من بغداد لأسباب أمنية ‎

كتب- محمد صفوت:

أكد مسؤول أمريكي وآخر في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيسحب نصف الدبلوماسيين الأمريكيين تقريبًا من السفارة الأمريكية في بغداد مع تصاعد التوترات مع إيران قبل الذكرى السنوية الأولى لعملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.

وقال المسؤولان لصحيفة "بوليتيكال" الأمريكية، إن القرار الجديد للإدراة الأمريكية "نظريًا" سيكون مؤقتًا، لكنه أضاف أنه بالنظر لتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأشهر الأخيرة من عهد ترامب، فليس من الواضح متى سيتم إعادة الدبلوماسيين المقرر سحبهم.

وتقول الصحيفة، إن قرار خفض عدد الموظفين في السفارة الأمريكية في بغداد، يعد علامة جدية على الاختبارات التي تنتظر الرئيس المنتخب جو بايدن في الشرق الأوسط، وهي منطقة يقلل فريق السياسة الخارجية التابع لها من أهمية ما يراه على أنه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحًا الذي يمثله صعود الصين.

وقال المسؤول الأمريكي إن ما يصل إلى نصف الموظفين الأمريكيين في السفارة الأمريكية والمنشآت الدبلوماسية الأخرى في العراق سيغادرون، فيما رفض المسؤول في وزارة الخارجية تقديم تفاصيل بخلاف التأكيد على أن تخفيض عدد الموظفين جاري بالفعل.

يشار إلى ان مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، عقد الأمور بين طهران وتل أبيب وواشنطن أكثر، وصعد حالة التوتر الموجودة بالفعل، وسط اتهام إيران، لإسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

ويصادف يناير المقبل، الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، نفذتها القوات الأمريكية، وأشاد بها ترامب.