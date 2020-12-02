وزير الخارجية الإسرائيلي: أخطط لزيارة البحرين لافتتاح سفارتنا
تل أبيب - (بي بي سي)
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي إنه يخطط لزيارة العاصمة البحرينية المنامة قريبًا لافتتاح السفارة الإسرائيلية.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني إن البحرين وإسرائيل ستوقعان على عدد من الاتفاقيات المهمة في مجالات الاقتصاد والسياحة، وستوقع عددا من الاتفاقيات الإضافية قريبًا في مجالات أخرى مثل الرياضة والثقافة والعلوم وغير ذلك.
وكان الوزير البحريني قد وصل أمس إلى إسرائيل والتقى أشكنازي في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية وضم الوفد البحريني أربعين مسؤولاً في زيارة تمتد ليومين.
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