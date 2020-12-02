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تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة كورونا

10:01 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة كورونا

تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة ك

رام الله - (د ب أ)

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء؟ مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية للشهر التاسع لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن عباس أصدر مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يومًا إعتبارًا من غدًا.

وأضافت أنه بناء على المرسوم تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن مرض كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

ويتم فرض حالة الطوارئ وتمديدها شهريًا في الأراضي الفلسطينية منذ مطلع مارس الماضي على إثر اكتشاف أول إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية. وسجلت الأراضي الفلسطينية أكثر من مائة ألف إصابة بفيروس كورونا بينهم 854 حالة وفاة حتى الآن.

وفي كلمة متلفزة قال عباس إنه تم الاتفاق مع الدول والجهات المعنية لتوفير لقاح فيروس كورونا للفلسطينيين بأعداد كبيرة.

وذكر عباس أنه أصدر تعليمات للحكومة للقيام بالإجراءات الضرورية لـ"كسر هذا المنحنى العالي للإصابات مهما كان الثمن"، مؤكدًا على ضرورة التكاتف والإلتزام بالتدابير الوقائية في مواجهة الجائحة.

فلسطين فيروس كورونا

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