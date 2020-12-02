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وزير الخارجية اليمني يؤكد انفتاح الحكومة مع الجهود الأممية والدولية لإنهاء الحرب

08:35 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
وزير الخارجية اليمني يؤكد انفتاح الحكومة مع الجهود الأممية والدولية لإنهاء الحرب

وزير الخارجية اليمني

اليمن - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية اليمني، محمد عبدالله الحضرمي، انفتاح حكومة بلاده، وتعاملها بمرونة مع الجهود والدعوات الأممية والدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام، محملاً ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية ما يجري في اليمن من حرب ومآسي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت"، أن ذلك جاء خلال مشاركة الحضرمي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، في منتدى روما لحوارات المتوسط في نسخته السادسة المنعقد حالياً في العاصمة الإيطالية روما ويستمر حتى الرابع من ديسمبر الجاري.

وأشار الحضرمي، إلى الترابط بين الوضع في اليمن وأمن منطقة الخليج، مشددا على أن إطالة أمد الحرب في اليمن سينعكس سلبا على المنطقة نظرا للموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن موضحا أن حل مشكلة اليمن يعتمد على ثلاث مسائل وهي عدم تصوير اليمن كمجرد أزمة إنسانية، وإلزام إيران بتغيير سياستها والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وإنهاء الانقسام الداخلي وتنفيذ اتفاق الرياض.

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وزير الخارجية اليمني ميليشيا الحوثي الانقلابية اليمن

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