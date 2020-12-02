ألمانيا تطالب بسرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة

برلين - (د ب أ)

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عدم تحقيق تقدم في تشكيل حكومة جديدة في لبنان وذلك بمناسبة عقد مؤتمر جديد عن البلد الواقع في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء: "على الأطراف المعنية أن ترتقي أخيرا إلى مستوى المسؤولية وأن تفعل كل ما يلزم من أجل استعادة ثقة الناس".

ويجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وماس ومانحون دوليون مشاورات مجددًا في مؤتمر عبر الفيديو بشأن إنقاذ لبنان مساء اليوم.

كان انفجار هائل قد هز أركان ميناء العاصمة اللبنانية بيروت في مطلع أغسطس الماضي ما أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصًا، وتقدم رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب باستقالة حكومته ولايزال يترأس حكومة تصريف أعمال، ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.

وقال ماس إن من المفزع عدم تحقيق تقدم بعد في تشكيل الحكومة أو المحادثات مع صندوق النقد الدولي، ولا يزال اللبنانيون يعاونون من تداعيات الانفجار المروع حتى بعد مضي أربعة شهور عليه، كما أن الموقف الإنساني آخذ في التدهور على نحو ملحوظ.

يذكر أن ألمانيا هي ثاني أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للبنان، وأوضح ماس أن المزيد من المساعدات طويلة الأجل لإعادة البناء والتنمية الاقتصادية مرهونة بصانعي القرار في لبنان، مشيرًا إلى أن بلاده وحدها قدمت للبنان في العام الحالي.