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موسكو: نخطط لزيادة إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" في روسيا والعالم

06:47 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
موسكو: نخطط لزيادة إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" في روسيا والعالم

وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو

روسيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الروسية، ميخائيل موراشكو، أن بلاده تخطط لزيادة إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" في روسيا وحول العالم.

وقال موراشكو اليوم الأربعاء، خلال عرض اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك: "سنزيد إنتاج اللقاحات في روسيا وحول العالم".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" (سبوتنيك-V)، في شهر أغسطس الماضي، وهو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد وتتمثل فوائده المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.وحتى الآن تم تسجيل لقاحين في روسيا، الأول "سبوتنيك-V" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

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ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسية لقاح سبوتنيك-V فيروس كورونا

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