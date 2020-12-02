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البرلمان العربي يُثمن البيان المصري السعودي برفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية

06:42 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
البرلمان العربي يُثمن البيان المصري السعودي برفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي

مصر - (أ ش أ)

ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، البيان الصادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي أكد على رفض البلدين التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى أهمية الدور العربي في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، بمُخرجات هذا الاجتماع الذي أكد على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، خاصة في ضوء التهديدات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، في منطقة جنوب البحر الأحمر بزرعها الألغام البحرية وإطلاقها الزوارق المفخخة لتهديد أمن الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية ذات الأهمية الكبرى للتجارة العربية والإقليمية والدولية.

ورحب رئيس البرلمان العربي ،بما ورد في البيان بشأن ضرورة الحفاظ على استقرار دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية، مؤكداً دعم البرلمان العربي للتوصل إلى حل سياسي شامل بإرادة ليبية خالصة لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها الموحدة.

وأعرب"العسومي " عن دعم البرلمان العربي لاستمرار وتعزيز آلية التنسيق والتشاور السياسي بين الدول العربية على المستويات الثنائية والجماعية، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وحماية وتعزيز الأمن القومي العربي.

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رئيس البرلمان العربي عادل العسومي السعودية ميليشيا الحوثي

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