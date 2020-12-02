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الكويت: تحويل 417 شركة تتاجر في الإقامات إلى التحقيق

06:39 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الكويت: تحويل 417 شركة تتاجر في الإقامات إلى التحقيق

أنس الصالح

الكويت - (أ ش أ)

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح إن جهود محاربة تجار الإقامات أسفرت مؤخرًا عن تحويل أكثر من 417 شركة مخالفة إلى جهات التحقيق.
وأضاف الصالح، في كلمته خلال الملتقى الوزاري الكويتي، الذي تم عقده اليوم الأربعاء، لعرض إنجازات الحكومة تحت شعار "إنجازات رغم التحديات" أن وزارة الداخلية الكويتية عملت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على حصر العمالة المخالفة والبحث عن الأسباب التي أدت إلى وجودها.
وأوضح أن وزارة الداخلية ركزت على ثلاثة بنود، وهي التحول الرقمي الذي يشكل 30% من برنامج عمل الحكومة، ومحاربة تجار الإقامات والقوانين والتشريعات، منوهًا بأن الداخلية الكويتية تمكنت من إعداد أكثر من 70% من خدماتها إلكترونيا؛ حيث تم إنجاز أكثر من ستة ملايين معاملة خلال فترة قصيرة.

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أنس الصالح الإقامات الكويت

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