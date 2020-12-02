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الرئيس الألماني: تطوير أمصال ضد كورونا "ضوء في نهاية النفق"

05:31 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الرئيس الألماني: تطوير أمصال ضد كورونا "ضوء في نهاية النفق"

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

برلين - (د ب أ)

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن اعتقاده بأن تطوير أمصال مضادة لكورونا يعتبر بمثابة "ضوء في نهاية النفق" مشيرًا إلى أن هذا التطوير حقق تقدما مذهلا في هذا العام.

جاءت هذه التصريحات للرئيس الألماني، خلال زيارته لمصنع في مدينة أورانيننبورج بولاية براندنبورج شرقي ألمانيا، اليوم الأربعاء.

وأضاف شتاينماير: "ومن المرجح أن يكون لدينا في غضون أسابيع أمصال تم التصريح بها" وأعرب عن تأكده من أن السلطات المختصة ستجري الاختبارات اللازمة وبعد ذلك ستوفر لقاحًا بشكل موثوق ومسؤول.

وأوضح شتاينماير أن نشاطه المهني تغير بسبب جائحة كورونا وقال إنه تخلى على سبيل المثال عما اعتاد أي رئيس ألماني فعله من عقد مقابلات مع المواطنين والقيام برحلات خارجية، ولفت إلى أنه يعمل كثيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واستطرد شتاينماير قائلاً إن هناك الكثير من الأشياء الجديدة، وقال إنه يتعلم أيضا، وذكر أنه بالرغم من ذلك، فإنه يتطلع إلى العودة إلى الحياة الطبيعية وإلى التمكن مرة أخرى من عقد الفعاليات ذات النطاق الكبير.

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